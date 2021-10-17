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Ижевский «Зенит» сыграл вничью на выезде

17:42, 17 октября, 2021
Андрей Поносов
Ижевский «Зенит» сыграл вничью на выезде
17:42, 17 октября, 2021
Андрей Поносов
218
0
#Ижевск\n#Зенит\n#футбол\n#спорт
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
218
0

Итог матча с командой «Оренбург-2» - 2:2.

Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» разошелся с равным счетом с командой «Оренбург-2». Очередной матч в рамках Олимп-Первенства 2 дивизиона футбольной национальной лиги прошел 17 октября в Оренбурге, сообщается на официальной странице ижевского клуба в сети «ВКонтакте».

Хозяева поля повели в счете на 24 минуте, до конца первого тайма больше результативных ударов не было ни с одной из сторон. Уже в начале второго периода «Зенит» нивелировал преимущество благодаря мячу, забитому Артуром Болотиным.

Александр Русских вывел ижевскую команду вперед на 76 минуте игры. Однако в дополнительное время оренбуржцам удалось сравнять счет. Итог матча - 2:2.

Напомним, это вторая ничья ижевского «Зенита» в новом сезоне. Ранее удмуртские футболисты сыграли со счетом 1:1 с ульяновской «Волгой».

17:42, 17 октября, 2021
Андрей Поносов
218
0
#Ижевск\n#Зенит\n#футбол\n#спорт
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