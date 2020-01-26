Уроженка Удмуртии победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске

Соревнования проходят на биатлонном комплексе имени Демидова.

Ижевск. Удмуртия. Спортсменка из Удмуртии, выступающая за Пермский край, одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Валерия Васнецова преодолела дистанцию 7,5 километров за 23 минуты и 17 секунд без единого промаха при стрельбе. Уроженка Можги опередила ближайшую соперницу из Красноярского края на 13,7 секунд.

Спортсменки, представляющие Удмуртию – сёстры Ульяна и Анастасия Кайшевы, пришли к финишу 11 и 17, соответственно.

Напомним, что чемпионат и Кубок России по биатлону перенесли в Ижевск из Рыбинска из-за неблагоприятных погодных условий.