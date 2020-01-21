Чемпионат России по биатлону из-за неблагоприятной погоды перенесли в Ижевск

Соревнования пройдут с 22 по 28 января.

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат и первенство страны, а также этап Кубка России по биатлону перенесли в Ижевск. Информация об этом опубликована на сайте Союза биатлонистов России.

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия в Рыбинске, где изначально должны были пройти соревнования. Там в дни чемпионата будет удерживаться плюсовая температура.

Точное расписание соревнований в Ижевске станет доступно позднее. С 22 по 28 января в столице Удмуртии установится минусовая температура от -3 до -8 градусов.