В Ижевске столкнулись два автобуса

В результате аварии пострадала девушка.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе столкнулись два автобуса. В результате аварии пострадала девушка, сообщает 1 отдел регионального управления ГИБДД МВД.
ДТП произошло вечером 13 марта. Водитель автобуса «Karosa» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ».
«Девушка 1992 года рождения получила травмы», - рассказали в ведомстве.
В ГИБДД также напомнили, что водитель в таких ситуациях всегда должен соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а также обращать внимание на боковой интервал.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года