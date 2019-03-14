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В Ижевске столкнулись два автобуса

09:59, 14 марта, 2019
Георгий Поветкин
09:59, 14 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В результате аварии пострадала девушка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе столкнулись два автобуса. В результате аварии пострадала девушка, сообщает 1 отдел регионального управления ГИБДД МВД.

ДТП произошло вечером 13 марта. Водитель автобуса «Karosa» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ».

«Девушка 1992 года рождения получила травмы», - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД также напомнили, что водитель в таких ситуациях всегда должен соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а также обращать внимание на боковой интервал.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

09:59, 14 марта, 2019
Георгий Поветкин
133
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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