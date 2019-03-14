В Ижевске столкнулись два автобуса

В результате аварии пострадала девушка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе столкнулись два автобуса. В результате аварии пострадала девушка, сообщает 1 отдел регионального управления ГИБДД МВД.

ДТП произошло вечером 13 марта. Водитель автобуса «Karosa» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ».

«Девушка 1992 года рождения получила травмы», - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД также напомнили, что водитель в таких ситуациях всегда должен соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а также обращать внимание на боковой интервал.