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Новая лыжная база появилась в Алнашах

10:22, 22 февраля, 2019
Диана Ворончихина
10:22, 22 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соревнования
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Также в селе построили лыжероллерная трасса и реконструировали хоккейную коробку.

Алнаши. Удмуртия. Новую лыжную базу открыли в Алнашах. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, также здесь построили освещенную лыжероллерную трассу и реконструировали хоккейную коробку.

Отметим, что эти спортивные объекты появились в селе благодаря Республиканским сельским играм, которые сегодня проходят в Алнашах. Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось 21 февраля.

Напомним, за годы проведения республиканских летних и зимних спортивных игр в сельской местности Удмуртии построено и реконструировано 24 стадиона, 14 лыжных баз, 11 хоккейных коробок. Сегодня в республике начитывается более 3000 самых разных спортивных объектов.

10:22, 22 февраля, 2019
Диана Ворончихина
144
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соревнования

 

 

 


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