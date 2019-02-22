Новая лыжная база появилась в Алнашах

Также в селе построили лыжероллерная трасса и реконструировали хоккейную коробку.

Алнаши. Удмуртия. Новую лыжную базу открыли в Алнашах. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, также здесь построили освещенную лыжероллерную трассу и реконструировали хоккейную коробку.

Отметим, что эти спортивные объекты появились в селе благодаря Республиканским сельским играм, которые сегодня проходят в Алнашах. Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось 21 февраля.

Напомним, за годы проведения республиканских летних и зимних спортивных игр в сельской местности Удмуртии построено и реконструировано 24 стадиона, 14 лыжных баз, 11 хоккейных коробок. Сегодня в республике начитывается более 3000 самых разных спортивных объектов.