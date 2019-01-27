В Ижевске пройдет чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика

Турнир включен в календарь Международной ассоциации World Cube Association.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в арт-центре «Грифон» пройдет чемпионат по спидкубингу - скоростной сборке кубика Рубика. Как сообщают организаторы, турнир, который состоится 9 и 10 февраля, включен в календарь Международной ассоциации World Cube Association.

Заявки на участие подали любители спидкубинга из столицы Удмуртии, Казани Набережных Челнов, Чайковского, Челябинска и других городов России.

«Участники будут соревноваться в 12 дисциплинах – от классического кубика Рубика до многосторонних головоломок, а также меняющих форму кубов», - говорится в сообщении организаторов.

Одновременно турнир пройдет в США, Финляндии, Великобритании, Бразилии, Дании, Индии и еще 9 странах мира.

Зарегистрироваться на участие в турнире могут все желающие любого возраста на сайте worldcubeassociation.org.