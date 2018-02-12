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      Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лучшей в произвольной программе в командных соревнованиях на Олимпиаде

      06:55, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      06:55, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1016
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
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      Фигуристка принесла 10 баллов в общий зачет.

      Пхенчхан. Южная Корея. Ижевчанка Алина Загитова стала лучшей в произвольной программе в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменка заработала 10 баллов в копилку команды.

      Судьи оценили выступление Загитовой на 158,08 балла - это личный рекорд фигуристки.

      Ранним утром понедельника на лед с произвольными программами вышли Михаил Коляда и Алина Загитова. Перед стартом олимпийские атлеты из России располагались на втором месте после канадцев. Следом за россиянами шли американцы. До этого баллы в копилку команды принесли Михаил Коляда в одиночном мужском катании, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (1 место - спортивные пары), танцоры на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (3 место – короткий танец), Наталья Забияко и Александр Энберт (3 место - парное катание) и Евгения Медведева (женское катание -1 место).

      Михаил Коляда за свою произвольную программу получил 173.57 балла и, уступив канадцу Патрику Чану, занял второе место в мужском одиночном катании.

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      После этого стартовала произвольная программа у девушек. «Дон Кихот» Алины Загитовой оценили выше, чем программы итальянки, американки и канадки. Второе место заняла американка Мираи Нагасу (137,53), третьей стала канадка Габриэль Дэйлман (137,14). На данный момент олимпийские атлеты из России занимают промежуточное 2 место.

      Итоги соревнований подведут после окончания произвольной программы в танцах на льду, где россиян представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

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      06:55, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1016
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#фигурное катание

       

       

       

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