  • $ 57.22 ↑
  • € 70.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      По мнению The Associated Press, фигуристка из Ижевска Алина Загитова займет 2 место на Олимпийских играх

      16:40, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      16:40, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1247
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      1247
      0

      Золото в женском одиночном катании эксперты американского новостного агентства «отдали» еще одной россиянке Евгении Медведевой.

      Нью-Йорк. США. По мнению The Associated Press, фигуристка из Ижевска Алина Загитова займет 2 место на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Золото в женском одиночном катании эксперты американского новостного агентства «отдали» еще одной россиянке Евгении Медведевой.

      По мнению агентства, золотые медали также выиграют фристайлист Максим Буров, лыжник Сергей Устюгов (в случае допуска) и лыжники в командном спринте.

      Серебро помимо Загитовой возьмет Сергей Ридзик (ски-кросс).

      Сергей Устюгов получит еще и бронзу в скиатлоне. Также третье место займут женская команда по фигурному катанию в миксте и девушки из сборной по керлингу.

      Примечательно, что по прогнозу мужская хоккейная сборная России останется в Пхенчхане без медалей.

      16:40, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1247
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      8608

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7524
      09:00, 01 февраля, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      6836
      16:46, 06 февраля, 2018

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      5648
      11:56, 02 февраля, 2018

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      4481
      14:40, 05 февраля, 2018

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      2377

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      2150
      09:08, 02 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2082
      17:44, 02 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2073
      18:15, 04 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2062
      19:53, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2280

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2272
      19:20, 02 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2134
      20:39, 03 февраля, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2122
      17:33, 01 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2088
      19:16, 06 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      06 февраля, 2018

      Новые КОИБы

      06 февраля, 2018