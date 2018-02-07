Золото в женском одиночном катании эксперты американского новостного агентства «отдали» еще одной россиянке Евгении Медведевой.

Нью-Йорк. США. По мнению The Associated Press, фигуристка из Ижевска Алина Загитова займет 2 место на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Золото в женском одиночном катании эксперты американского новостного агентства «отдали» еще одной россиянке Евгении Медведевой.

По мнению агентства, золотые медали также выиграют фристайлист Максим Буров, лыжник Сергей Устюгов (в случае допуска) и лыжники в командном спринте.

Серебро помимо Загитовой возьмет Сергей Ридзик (ски-кросс).

Сергей Устюгов получит еще и бронзу в скиатлоне. Также третье место займут женская команда по фигурному катанию в миксте и девушки из сборной по керлингу.

Примечательно, что по прогнозу мужская хоккейная сборная России останется в Пхенчхане без медалей.