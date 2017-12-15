Средства на это были выделены из бюджета Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. Мини-футбольный клуб «Прогресс» из Глазова смог рассчитаться с долгами по зарплате. Об этом сообщили представители команды на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

«Из бюджета УР поступили денежные средства на погашение задолженности. Погашена задолженность по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба с сентября по ноябрь», - говорится в сообщении.

Также были выделены средства на ближайшие выездные игры в Югорске, Смоленске и Екатеринбурге.

Напомним, в ноябре главный тренер глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс» эмоционально высказался о тяжелом финансовом положении клуба. По словам Евгения Осинцева, в команде несколько месяцев не платили зарплаты. Позже заняться этим вопросом пообщела глава Удмуртской Республики Алекснадр Бречалов.