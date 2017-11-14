Крик души: тренер глазовского «Прогресса» эмоционально высказался о тяжелом финансовом положении клуба

По словам Евгения Осинцева, в клубе несколько месяцев не платят зарплаты.

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс» эмоционально высказался о тяжелом финансовом положении клуба. По словам Евгения Осинцева, в команде несколько месяцев не платят зарплаты.

«Это уже крик души – молчать об этом смысла нет. В том состоянии в котором мы находимся, ниже уже некуда. У нас людей из квартир выселяют, зарплату 2,5 месяца не платят. Нас не пускают в половину залов, где мы деньги должны. Вынуждены тренироваться в одноразовом режиме. Как мы живем, как мы ездим – это все накладывает свой отпечаток. Это тяжело. Тяжело морально и эмоционально. У каждого есть семьи, кредиты, ипотеки. Мы загнаны в угол», - рассказал Осинцев.

По его словам, на выездной матч в Новосибирск в рамках Суперлиги коллектив может также не поехать из-за нехватки денег.

«Обращаюсь ко всем, кто может принять какие-то действия, чтобы они были не обещаниями, а действиями. Потому что обещать нам обещают, а дальше не идет. Но в каждом негативе нужно найти позитив. Позитив он есть. То, что ребята работают на площадке, работают на тренировках. Пусть это не приносит тех результатов, которые мы хотели, но нас это объединяет. Нас эта ситуация закаляет. Я благодарен всей команде, то что у них есть характер и профессионализм. Ребята играют, стремятся себя совершенствовать во всех направлениях», - сказал Осинцев.

Отметим, что в этом сезоне команда показывает отличные результаты. В начале чемпионата клуб некоторое время находился в лидерах турнирной таблицы.

Напомним, в двух заключительных матчах «Прогресс» проиграл и сыграл вничью с «Норильским никелем». Сейчас глазовчане находятся на 6 месте элитного российского мини-футбольного дивизиона. В активе команды 18 очков после 12 игр.