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      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      08:55, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      08:55, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1157
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Глазов\n#хоккей\n#Удмуртия\n#прогресс
      Фото: ИА "Сусанин"
      1157
      0

      Об этом руководитель республики заявил в эфире «Сусанина». Ижевск. Удмуртия.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь». Об этом руководитель республики заявил в эфире «Сусанина». Ижевск. Удмуртия.

      «Мы занимались проблемами с апреля. Пытались организовать системную работу через министра спорта Краснова. Встречались с руководством профессиональных клубов. Ориентировали их на то, что бюджет в Удмуртии дефицитный. Мы предупреждали, что могут быть сложности с финансированием. Практически каждый месяц мы встречались, проводили мозговые штурмы. Просили дать планы по развитию. Но получилось то, что получилось. Немного по цифрам проведусь, чтобы у болельщиков было понимание. Складывается впечатление у многих, что в сложившейся ситуации виновата только власть, в том числе ваш покорный слуга», - рассказал глава Удмуртии

      По его словам, все свои обязательства республика выполнила и перевыполнила по мини-футбольному и хоккейному клубам «Прогресс». «Ижстали» было выделено 85 млн рублей, однако из внебюджетных источников руководство не смогло привлечь средств.

      «О недофинансировании «Ижстали» – об этом говорили мы еще в августе, что нет у нас возможности профинансировать в полном объеме, в итоге руководство клуба никаких решений за несколько месяцев не нашло. И в итоге образовалась задолженность. Сразу чтобы закрыть вопрос по «Ижстали» – сегодня мы доведем часть средств и до конца недели полностью обеспечим финансово и организационную работу клуба, несмотря на то, что клубы должны финансировать в пропорциях 80 на 20», - рассказал Бречалов.

      Также глава республики отметил, что в ближайшее время будут сделаны выводы по руководству команды.

      «Кроме как к семи крупным компаниям руководство «Ижстали» не обращалось. Республика выполнила все свои обязательства перед командой», - уточнил Бречалов.

      08:55, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1157
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Глазов\n#хоккей\n#Удмуртия\n#прогресс

       

       

       

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