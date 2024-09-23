Предварительный проект благоустройства аллеи Конова презентуют в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Презентация предварительного проекта благоустройства аллеи Кононова на улице Клубной пройдёт в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На встрече представят проектные решения по модернизации общественного пространства. Гости смогут задать вопросы авторам разработки и предложить свои варианты доработки концепции.

Встреча пройдёт 26 сентября с 18:30 до 20:30 в здании Социально-экономического лицея №45: улица Новостроительная, 34. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. С собой надо взять паспорт или другой документ для удостоверения личности.

Напомним, уже определён подрядчик, который разработает эскиз и проектно-сметную документацию для благоустройства объекта.