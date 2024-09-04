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Проект и смету благоустройства аллеи Кононова в Ижевске подготовят к 10 декабря

14:30, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Проект и смету благоустройства аллеи Кононова в Ижевске подготовят к 10 декабря
14:30, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: 2gis
209
0

Определён подрядчик на подготовку рабочей документации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается подготовка благоустройства аллеи Александра Кононова на улице Клубной. На днях завершился конкурс по определению подрядчика, который разработает эскиз общественного пространства и проектно-сметную документацию. Информация опубликована на портале госзакупок. 

Аллея на улице Клубной, через дорогу от бывшего магазина «Родина». В 2024 году горадминистрация решила облагородить пространство. Напомним, аллея носит имя участника Афганской войны Александра Кононова. Её заложили призывники района в 1983 году, чтобы почтить память погибших в боях воинов-интернационалистов. 

Победитель конкурсной закупки предложил разработать документацию за 1,9 млн рублей, что на 100 тыс. меньше, от стартовой цены контракта. Срок, согласно контракту, до 10 декабря 2024 года. 

14:30, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство