Пожарные в Глазове спасли женщину из задымлённой квартиры

Пострадавшая надышалась угарным газом.
Глазов. Удмуртия. 7 марта в Глазове пожарным удалось спасти пожилую женщину из задымлённой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пожар произошёл в девятиэтажке на лице Пряженникова. Эпицентр возгорания был в одной из комнат квартиры на третьем этаже. С верхних этажей здания эвакуировали 15 человек.
В задымлённой квартире пожарные обнаружили отравившуюся угарным газом женину 1956 года рождения. Пострадавшая находилась в тяжёлом состоянии. Огнеборцы вынесли её на свежий воздух и передали медикам.
В соседней комнате на сгоревшем диване нашли погибшего 45-летнего мужчину.
В качестве предварительной причины пожара рассматривается неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.
«Установи в жилье пожарный извещатель. Прибор реагирует на малейшие частицы дыма и издает громкий звук. У тебя будет возможность попробовать затушить огонь самостоятельно и шанс на спасение», — редупреждают в МЧС.