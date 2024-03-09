Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

Пожарные в Глазове спасли женщину из задымлённой квартиры

14:03, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожарные в Глазове спасли женщину из задымлённой квартиры
14:03, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: МЧС Удмуртии
79
0

Пострадавшая надышалась угарным газом.

Глазов. Удмуртия. 7 марта в Глазове пожарным удалось спасти пожилую женщину из задымлённой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошёл в девятиэтажке на лице Пряженникова. Эпицентр возгорания был в одной из комнат квартиры на третьем этаже. С верхних этажей здания эвакуировали 15 человек.

В задымлённой квартире пожарные обнаружили отравившуюся угарным газом женину 1956 года рождения. Пострадавшая находилась в тяжёлом состоянии. Огнеборцы вынесли её на свежий воздух и передали медикам.

В соседней комнате на сгоревшем диване нашли погибшего 45-летнего мужчину.

В качестве предварительной причины пожара рассматривается неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

«Установи в жилье пожарный извещатель. Прибор реагирует на малейшие частицы дыма и издает громкий звук. У тебя будет возможность попробовать затушить огонь самостоятельно и шанс на спасение», — редупреждают в МЧС. 

14:03, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар