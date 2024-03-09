Пожарные в Глазове спасли женщину из задымлённой квартиры

Глазов. Удмуртия. 7 марта в Глазове пожарным удалось спасти пожилую женщину из задымлённой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошёл в девятиэтажке на лице Пряженникова. Эпицентр возгорания был в одной из комнат квартиры на третьем этаже. С верхних этажей здания эвакуировали 15 человек.

В задымлённой квартире пожарные обнаружили отравившуюся угарным газом женину 1956 года рождения. Пострадавшая находилась в тяжёлом состоянии. Огнеборцы вынесли её на свежий воздух и передали медикам.

В соседней комнате на сгоревшем диване нашли погибшего 45-летнего мужчину.

В качестве предварительной причины пожара рассматривается неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

«Установи в жилье пожарный извещатель. Прибор реагирует на малейшие частицы дыма и издает громкий звук. У тебя будет возможность попробовать затушить огонь самостоятельно и шанс на спасение», — редупреждают в МЧС.