На региональных трассах Удмуртии начали прочищать от снега водопропускные трубы

Дорожникам предстоит очистить порядка 5,5 тыс. труб.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась работа по расчистке водопропускных труб, проходящих под дорожным полотном региональных трасс. Об этом сообщил премьер-министр республики Ярослав Семёнов.
Сделать это необходимо до наступления паводка, чтобы талые воды шла по трубам и не размывали асфальт. Всего дорожникам предстоит прочистить порядка 5,5 тыс. труб. На данный момент работы завершились на 83 объектах в Алнашском, Селтинском, Увинском и Завьяловском районах республики.
Особое внимание уделяется мостам. Там, где часто происходят ледовые заторы будут производиться контролируемые взрывы.
Напомним, в Ижевске начали вывозить снег из часто подтопляемых районов.