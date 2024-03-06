На региональных трассах Удмуртии начали прочищать от снега водопропускные трубы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась работа по расчистке водопропускных труб, проходящих под дорожным полотном региональных трасс. Об этом сообщил премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

Сделать это необходимо до наступления паводка, чтобы талые воды шла по трубам и не размывали асфальт. Всего дорожникам предстоит прочистить порядка 5,5 тыс. труб. На данный момент работы завершились на 83 объектах в Алнашском, Селтинском, Увинском и Завьяловском районах республики.

Особое внимание уделяется мостам. Там, где часто происходят ледовые заторы будут производиться контролируемые взрывы.

Напомним, в Ижевске начали вывозить снег из часто подтопляемых районов.