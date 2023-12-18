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С погибшим на спецоперации прапорщиком простились в Кизнере

15:20, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
С погибшим на спецоперации прапорщиком простились в Кизнере
15:20, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
350
0
#Кизнер\n#СВО\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Кизнерского района УР
350
0

Похороны Ивана Кадрова прошли со всеми воинскими почестями.

Кизнер. Удмуртия. Сегодня в удмуртском посёлке Кизнер простились с Иваном Васильевичем Кадровым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом в соцсетях 18 декабря сообщил глава Кизнерского района Александр Плотников.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.

«Мы всегда будем помнить подвиг прапорщика Кадрова И. В., который отдал жизнь за всех нас. Спасибо за стойкость, за честь!» — написал глава района.

15:20, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
350
0
#Кизнер\n#СВО\n#спецоперация