С погибшим на спецоперации прапорщиком простились в Кизнере

Кизнер. Удмуртия. Сегодня в удмуртском посёлке Кизнер простились с Иваном Васильевичем Кадровым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом в соцсетях 18 декабря сообщил глава Кизнерского района Александр Плотников.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.

«Мы всегда будем помнить подвиг прапорщика Кадрова И. В., который отдал жизнь за всех нас. Спасибо за стойкость, за честь!» — написал глава района.