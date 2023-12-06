Медаль «За отвагу» в Удмуртии вручили матери погибшего на СВО ефрейтора

Игра. Удмуртия. Глава Игринского района Удмуртии Александр Чирков вручил государственную награду матери погибшего на СВО бойца. Об этом руководитель муниципалитета сообщил в соцсетях.

Указом президента России медалью «За отвагу» был отмечен погибший ефрейтор Роман Горохов. Его представили к награде за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Высокую награду вручили матери бойца Елене Михайловне. Сильные духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, её надёжной опорой. Безусловно, отвага и доблесть Романа являются примером для нашего поколения. Вечная ему слава!» — написал Александр Чирков.