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В Воткинске простились с погибшим в ходе спецоперации гвардии капитаном Марком Ашихминым

15:30, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске простились с погибшим в ходе спецоперации гвардии капитаном Марком Ашихминым
15:30, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
304
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#медали\n#похороны\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
304
0

За боевые заслуги его наградили медалью Жукова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска простились со своим земляком Марком Ашихминым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Гвардии капитан Марк Ашихмин являлся выпускником удмуртского кадетского корпуса Рязанского военно-воздушного училища. Житель Воткинска участвовал в СВО с февраля 2022 года. 

За мужество, отвагу и самоотверженность его посмертно наградили медалью Жукова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Похороны Марка Ашихмина состоялись 25 сентября. Глава города Алексей Заметаев и глава Удмуртии Александр Бречалов выразили соболезнования родным и близким погибшего. Помощь его семье оказывается в полном объеме. 

15:30, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
304
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#медали\n#похороны\n#спецоперация