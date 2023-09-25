В Воткинске простились с погибшим в ходе спецоперации гвардии капитаном Марком Ашихминым

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска простились со своим земляком Марком Ашихминым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Гвардии капитан Марк Ашихмин являлся выпускником удмуртского кадетского корпуса Рязанского военно-воздушного училища. Житель Воткинска участвовал в СВО с февраля 2022 года.

За мужество, отвагу и самоотверженность его посмертно наградили медалью Жукова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Похороны Марка Ашихмина состоялись 25 сентября. Глава города Алексей Заметаев и глава Удмуртии Александр Бречалов выразили соболезнования родным и близким погибшего. Помощь его семье оказывается в полном объеме.