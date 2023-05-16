Первый в Удмуртии класс для детей с синдромом дауна появится в ижевской школе №97

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №97 появился первый городе класс для детей с синдромом дауна. Об этом сообщает пресс-служба «Мидиашколы НКО» со ссылкой на руководителя общественной организации «Солнечный мир» Ксению Кровко.

В класс уже включили 8 детей в возрасте от 8 до 9 лет. Осталось найти для них педагога.

«Для нашего движения это – шаг к нашей миссии «Ломаем стереотипы о людях с синдромом Дауна и их возможностях. Да, сейчас это будет в школе, но потом и на рабочих местах будут появляться люди с синдромом Дауна», — рассказала «Медиашколе» Ксения Кровко.

Это будет первый не только в городе, но и в Удмуртии класс для детей с синдромом Дауна. При этом в других регионах уже есть аналогичный опыт.