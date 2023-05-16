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Первый в Удмуртии класс для детей с синдромом дауна появится в ижевской школе №97

11:25, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первый в Удмуртии класс для детей с синдромом дауна появится в ижевской школе №97
11:25, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: «Медиашкола НКО»
212
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Уже набраны 8 детей. 

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №97 появился первый городе класс для детей с синдромом дауна. Об этом сообщает пресс-служба «Мидиашколы НКО» со ссылкой на руководителя общественной организации «Солнечный мир» Ксению Кровко. 

В класс уже включили 8 детей в возрасте от 8 до 9 лет. Осталось найти для них педагога. 

«Для нашего движения это – шаг к нашей миссии «Ломаем стереотипы о людях с синдромом Дауна и их возможностях. Да, сейчас это будет в школе, но потом и на рабочих местах будут появляться люди с синдромом Дауна», — рассказала «Медиашколе» Ксения Кровко.

Это будет первый не только в городе, но и в Удмуртии класс для детей с синдромом Дауна. При этом в других регионах уже есть аналогичный опыт. 

11:25, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование