Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Воткинске спасатели проникли в квартиру, где заперся и не открывал маленький ребёнок

12:05, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске спасатели проникли в квартиру, где заперся и не открывал маленький ребёнок
12:05, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели
Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии
45
0

Попасть в помещение удалось с помощью приставленной к балкону лестницы. 

Воткинск. Удмуртия. Воткинске спасатели разбудили ребёнка, который заперся в квартире и не отвечал на звонки. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии. 

Сообщение о запершемся ребёнке в квартире на улице Садовникова поступило 25 апреля. Мать не могла до него дозвониться, на стук в дверь он также не реагировал. Прибывшие на место спасатели приставили к балкону лестницу и проникли в квартиру. 

Выяснилось, что ребёнок просто спал и не слышал стука в дверь. 

«Уважаемые родители, напомните детям важные правила безопасного поведения, чтобы не подвергать опасности и стрессу ни себя, ни ребенка. Если Вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, сразу же звоните по номеру «112», — предупредили спасатели.

12:05, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели