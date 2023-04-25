В Воткинске спасатели проникли в квартиру, где заперся и не открывал маленький ребёнок

Воткинск. Удмуртия. Воткинске спасатели разбудили ребёнка, который заперся в квартире и не отвечал на звонки. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Сообщение о запершемся ребёнке в квартире на улице Садовникова поступило 25 апреля. Мать не могла до него дозвониться, на стук в дверь он также не реагировал. Прибывшие на место спасатели приставили к балкону лестницу и проникли в квартиру.

Выяснилось, что ребёнок просто спал и не слышал стука в дверь.

«Уважаемые родители, напомните детям важные правила безопасного поведения, чтобы не подвергать опасности и стрессу ни себя, ни ребенка. Если Вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, сразу же звоните по номеру «112», — предупредили спасатели.