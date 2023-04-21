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В Удмуртии на 91% сократились объемы незаконно добытой древесины

14:25, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии на 91% сократились объемы незаконно добытой древесины
14:25, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
47
0

С начала года зафиксировано 14 фактов незаконной рубки. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличилось количество рейдов по выявлению фактов незаконной рубки деревьев. Проверка территорий проводится ежедневно. Об этом сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов. 

С начала года специалисты установили 14 незаконных рубок леса общим объемом 129,47 кубометров. За аналогичный период 2022 года было выявлено 26 фактов противоправной добычи древесины. Тогда объемы незаконной вырубки составили 1 381,77 кубометров. 

По словам Удалова, количество незаконных рубок леса сократилось на 48%, а объем незаконно добытого дерева — на 91%. 

Количество рейдов по сравнению с 2022 годом увеличилось в два раза — с 1 523 до 3 027. 

Напомним, на предстоящих выходных в лесах Удмуртии ожидается высокая пожароопасность

14:25, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа