В Удмуртии на 91% сократились объемы незаконно добытой древесины

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличилось количество рейдов по выявлению фактов незаконной рубки деревьев. Проверка территорий проводится ежедневно. Об этом сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

С начала года специалисты установили 14 незаконных рубок леса общим объемом 129,47 кубометров. За аналогичный период 2022 года было выявлено 26 фактов противоправной добычи древесины. Тогда объемы незаконной вырубки составили 1 381,77 кубометров.

По словам Удалова, количество незаконных рубок леса сократилось на 48%, а объем незаконно добытого дерева — на 91%.

Количество рейдов по сравнению с 2022 годом увеличилось в два раза — с 1 523 до 3 027.

Напомним, на предстоящих выходных в лесах Удмуртии ожидается высокая пожароопасность.