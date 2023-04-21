Высокая пожароопасность ожидается в Удмуртии в выходные дни

Ижевск. Удмуртия. По информации Гидрометцентра Удмуртии в субботу, 22 апреля, местами по территории республики ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Также с воскресенья по среду, с 23 по 26 апреля, ожидается высокая пожароопасность (4 класс) в большинстве районов Удмуртии.

Напомним, что с 10 апреля на всей территории республики действует особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено любое использование открытого огня: разведение костров, сжигание мусора (даже в бочке), использование мангалов.