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Высокая пожароопасность ожидается в Удмуртии в выходные дни

12:00, 21 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Высокая пожароопасность ожидается в Удмуртии в выходные дни
12:00, 21 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожароопасный сезон
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
166
0

Такая же обстановка прогнозируется до середины следующей недели.

Ижевск. Удмуртия. По информации Гидрометцентра Удмуртии в субботу, 22 апреля, местами по территории республики ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Также с воскресенья по среду, с 23 по 26 апреля, ожидается высокая пожароопасность (4 класс) в большинстве районов Удмуртии.

Напомним, что с 10 апреля на всей территории республики действует особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено любое использование открытого огня: разведение костров, сжигание мусора (даже в бочке), использование мангалов.

12:00, 21 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожароопасный сезон