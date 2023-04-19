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В Ижевске начнут ремонтировать улицу Ленина в районе Карлутской набережной

12:23, 19 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начнут ремонтировать улицу Ленина в районе Карлутской набережной
12:23, 19 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: google/maps
165
0

Старт работ намечен на конец апреля. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вторым участком дорожного ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» станет улица Ленина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Сегодня в самом разгаре ремонт первого участка — 600-метрового отрезка улицы Новоажимова от улицы 8-я до улицы 12-ая. Здесь рабочие заменят асфальт на проезжей части и на тротуаре. Работы ведутся ночью. Уже срезано старое покрытие, новое уложат в ночь с 19 на 20 апреля. Днём будут ремонтироваться колодцы и тротуары.

На второй объект подрядчики должны выйти уже в конце следующей недели. Это будет отрезок улицы Ленина от Карлутской набережной до улицы Орджоникидзе. 

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта будут отремонтированы 6 участков дорог: улицы Ильфата Закирова и Ярославского, переулок Ястребовский, участки на улицах Ленина и 10 лет Октября.

Напомним, на дорогах Ижевска для борьбы с колеёй начнут использовать георадар. Оборудование позволит просвечивать дорожное покрытие на глубину 1,5 метра и контролировать основание полотна.

 

12:23, 19 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог