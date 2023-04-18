Для борьбы с колеями на дорогах Ижевска начнут использовать георадар

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска начнут использовать георадар. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Адам» во вторник, 18 апреля.

Отвечая на вопрос о борьбе дорожников с колеями на асфальтовом полотне, градоначальник пояснил, что для полного их устранения необходим капитальный ремонт участков, начиная с «подошвы» дорожного полотна.

«На большинстве дорог города есть проблема — грунт ходит из-за большого количества подземных вод и речушек. Основание дороги нужно контролировать. С этой проблемой в этом году мы собираемся разобраться с помощью георадара — прибора, который просвечивает на глубину полутора метров дорожное покрытие. И мы будем видеть всю ситуацию по всем дорогам, и уже прогнозировать ремонт научным методом, а не дожидаться провала», — сказал Олег Бекмеметьев.

Пока что картами в 2023 году в планах зайти на улицы 40 лет Победы, Чугуевского, Заречное шоссе, Автозаводская, Удмуртская.

«Подчеркну, это текущий ремонт. Технология именно картами. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — он уже стартовал. На Центральной площади уже видно, что идут работы