Пациенты Ижевского военного госпиталя к Пасхе получили яйца, куличи и карманные иконы

Ижевск. Удмуртия. К Пасхе Ижевская и Удмуртская епархия передала пациентам военного госпиталя Ижевска подарки. Об этом сообщает пресс-служба епархии в соцсети «ВКонтакте».

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин посетил госпиталь 17 апреля. Он передал пациентам, в том числе проходящим там лечение участникам спецоперации, куличи, более 700 куриных яиц, две коробки продуктов и сладостей, а также карманные иконы.

Напомним, что в начале апреля в военном госпитале Ижевска появилась молитвенная комната.