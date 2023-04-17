Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Пациенты Ижевского военного госпиталя к Пасхе получили яйца, куличи и карманные иконы

17:54, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пациенты Ижевского военного госпиталя к Пасхе получили яйца, куличи и карманные иконы
17:54, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#подарки\n#Пасха\n#спецоперация
Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии
48
0

Владыка поздравил проходящих лечение участников спецоперации с праздником.

Ижевск. Удмуртия. К Пасхе Ижевская и Удмуртская епархия передала пациентам военного госпиталя Ижевска подарки. Об этом сообщает пресс-служба епархии в соцсети «ВКонтакте». 

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин посетил госпиталь 17 апреля. Он передал пациентам, в том числе проходящим там лечение участникам спецоперации, куличи, более 700 куриных яиц, две коробки продуктов и сладостей, а также карманные иконы.

Напомним, что в начале апреля в военном госпитале Ижевска появилась молитвенная комната

17:54, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#подарки\n#Пасха\n#спецоперация