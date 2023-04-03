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В ижевском военном госпитале оборудовали молельную комнату

17:15, 03 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском военном госпитале оборудовали молельную комнату
17:15, 03 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#религия\n#госпиталь
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
18
0

Открытие состоялось в понедельник, 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Молитвенная комната была открыта при военном госпитале Ижевска в понедельник, 3 апреля. Место для отправления религиозных обрядов освятил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Об этом сообщает епархиальная пресс-служба.

В военном госпитале проходят лечение ветераны войн, в том числе участники специальной военной операции. Митрополит после освящения комнаты обратился к бойцам и врачам.

«Несмотря на ранение, вы должны понимать, что Господь вам дал возможность продолжать жизнь и ее нужно достойно прожить. Ну а врачам я желаю помощи Божьей в вашем благородном труде и пусть эта молитвенная комната тоже служит и вам для вашей поддержки», — сказал митрополит.

Также Викторин передал гуманитарную помощь, собранную в Михаило-Архангельском соборе. Кроме того, он дал обещание собрать и передать книги для библиотек, расположенных на каждом этаже госпиталя.

17:15, 03 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#религия\n#госпиталь