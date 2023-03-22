Житель Удмуртии подозревается в организации занятия проституцией в своей гостинице в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. Владелец ресторанно-гостиничного комплекса в Сарапульском районе подозревается в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 60-летний мужчина затеял преступную деятельность в начале 2023 года. Трое нанятых им девушек из соседнего населенного пункта оказывали интимные услугу в помещении гостиничного комплекса.

Злоумышленника задержали. Во время обыска полиция изъяла у подозреваемого крупную сумму денег, полученных в результате незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление его могут лишить свободы на срок до 5 лет.