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Житель Удмуртии подозревается в организации занятия проституцией в своей гостинице в Сарапульском районе

14:50, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Удмуртии подозревается в организации занятия проституцией в своей гостинице в Сарапульском районе
14:50, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
463
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проституция\n#уголовное дело
463
0

Для оказания интимных услуг он нанял трех девушек.

Сарапул. Удмуртия. Владелец ресторанно-гостиничного комплекса в Сарапульском районе подозревается в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что 60-летний мужчина затеял преступную деятельность в начале 2023 года. Трое нанятых им девушек из соседнего населенного пункта оказывали интимные услугу в помещении гостиничного комплекса.

Злоумышленника задержали. Во время обыска полиция изъяла у подозреваемого крупную сумму денег, полученных в результате незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление его могут лишить свободы на срок до 5 лет.

14:50, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
463
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проституция\n#уголовное дело