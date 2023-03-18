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Глава Удмуртии поручил составить список критичных дорог для оперативного ремонта

14:19, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Глава Удмуртии поручил составить список критичных дорог для оперативного ремонта
14:19, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
225
0
#дороги Удмуртии\n#ямочный ремонт\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
225
0

Холодным асфальтом сейчас ремонтируют дороги Ижевск-Сарапул и Ижевск-Воткинск.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии поручил составить список критичных дорог для оперативного ямочного ремонта. В первую очередь поручение адресовано зампреду правительства Игорю Асабину, министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Горбачеву, главам городов и районов. Об этом Александр Бречалов сообщил в своем телеграм-канале. 

Глава региона информирует, что проблемные дорожные вопросы сейчас доминируют в сообщениях граждан. К примеру, в Ижевске поступает много замечаний со стороны водителей на состояние перекрестка улиц Орджоникидзе и Ленина, Набережной, проезда Копровый. Эти участки отремонтируют в первую очередь. Ранее глава города Олег Бекмеметьев взял вопрос по проезду Копровому на контроль.
Работы по устранению аварийных дефектов на улице Кунгурцева и Воровского планируется произвести на следующей неделе, сообщили в администрации Ижевска.

В данное время идет ямочный ремонт республиканских трасс. Сейчас холодным асфальтом ремонтируют дороги Ижевск-Сарапул и Ижевск-Воткинск.

14:19, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
225
0
#дороги Удмуртии\n#ямочный ремонт\n#ремонт дорог