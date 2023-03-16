Глава Ижевска взял под личный контроль ремонт ям на проезде Копровом

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 17 марта ямы на проезде Копровом в Ижевске продолжат заливать литым асфальтом. Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За последние дни это место собрало много негативных отзывов горожан. Так как проезд соединяет улицу Автозаводскую с Воткинским шоссе, то ежедневно по нему проезжает множество автомобилей: от легковушек до большегрузов.

В результате напряженного трафика и нестабильных погодных условий асфальт магистрали пришел в ненормативное состояние.

Было принято решение об ускорении запуска установок для производства литого асфальта. Одна из них 16 марта начала работать у подрядной организации «Радонеж», которая обслуживает Устиновский район.

Таким образом предстоящей ночью на проезде Копровом увеличат объем работ.

«С сегодняшней ночи будем отслеживать, как будет проходить заделка аварийных ям литым асфальтом уже с дополнительным объемом материала», — пояснил Олег Бекмеметьев.

Глава города взял ситуацию под личный контроль.