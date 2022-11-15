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В Завьяловском районе снесли 5 аварийных домов

11:20, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
В Завьяловском районе снесли 5 аварийных домов
11:20, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
159
0
#аварийное жилье\n#Завьяловский район\n#Прокуратура
Фото: ИА «Сусанин»
159
0

Требование жилищного законодательства удалось исполнить после вмешательства прокуратуры.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово, селе Гольяны и деревне Хохряки снесли 5 аварийных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прошла прокурорская проверка хода реализации нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда» в Завьяловском районе.

Известно, что местные муниципальные власти расселили жильцов, предоставив им подходящее жилье, но не снесли аварийные дома. После обращения прокурора напрямую в администрацию района нарушения устранены не были. Тогда исковое заявление было направлено в судебную инстанцию. Суд данные требования надзорного ведомства удовлетворил полностью — аварийные дома снесли за счёт ресурсов районных властей.

 

 

11:20, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
159
0
#аварийное жилье\n#Завьяловский район\n#Прокуратура