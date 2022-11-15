В Завьяловском районе снесли 5 аварийных домов

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово, селе Гольяны и деревне Хохряки снесли 5 аварийных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прошла прокурорская проверка хода реализации нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда» в Завьяловском районе.

Известно, что местные муниципальные власти расселили жильцов, предоставив им подходящее жилье, но не снесли аварийные дома. После обращения прокурора напрямую в администрацию района нарушения устранены не были. Тогда исковое заявление было направлено в судебную инстанцию. Суд данные требования надзорного ведомства удовлетворил полностью — аварийные дома снесли за счёт ресурсов районных властей.