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В Балезинском районе простились с погибшим на Украине военнослужащим

15:15, 15 августа, 2022
Анна Торхова
В Балезинском районе простились с погибшим на Украине военнослужащим
15:15, 15 августа, 2022
Анна Торхова
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#Балезино\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Украина\n#спецоперация
Фото: freepik.com
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Бойца представили к государственной награде посмертно.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе 15 августа похоронили рядового Сергея Лекомцева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Бойца представили к ордену Мужества посмертно.

11 августа в Ижевске простились с гвардии ефрейтором Михаилом Третьяковым. За героизм он также представлен к ордену Мужества.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным военнослужащих. Их семьям оказывается помощь.

15:15, 15 августа, 2022
Анна Торхова
116
0
#Балезино\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Украина\n#спецоперация