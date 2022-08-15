В Балезинском районе простились с погибшим на Украине военнослужащим

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе 15 августа похоронили рядового Сергея Лекомцева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Бойца представили к ордену Мужества посмертно.

11 августа в Ижевске простились с гвардии ефрейтором Михаилом Третьяковым. За героизм он также представлен к ордену Мужества.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным военнослужащих. Их семьям оказывается помощь.