Прокуратура выявила множество нарушений организации детского турпохода в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Начальника управления образования Воткинского обязали исправить нарушения, выявленные при организации детского туристического похода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Надзорный орган заинтересовался размещённой в интернете информацией о поиске потерявшегося в походе ребёнка. В ходе проверки установлено, что туристическая вылазка была организована по туристко-краеведческой программе «Турист-водник». В группе находилось 19 детей, сопровождал их педагог дополнительного образования.

19 июня текущего года 11 детей были отправлены без сопровождающего на родник за водой. По пути один из ребят заблудился в лесу и долго по нему блуждал.

Проверка также показала, что организаторы похода не удостоверились в наличии у детей необходимых походных знаний и навыков. Прокурор внёс в адрес начальника управления образования Воткинского района представление об устранении нарушений, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.