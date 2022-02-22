Снижение уровня воды в водохранилищах Удмуртии завершат до апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло совещание Минприроды Удмуртии с Росводресурсоим, Ростехнадзором и региональным управлением МЧС. Главным вопросом встречи стала подготовка к паводку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В республике в настоящий момент завершаются работы по подготовке водоёмов к весеннему паводку.

«На гидротехнических сооружениях (ГТС) проведена расчистка входных оголовков ото льда, мусора, проверена работоспособность подъемного оборудования, пропускные трубы и каналы освобождены от скопившегося мусора. Начат сброс воды до минимального допустимого уровня», — говорится в сообщении.

На случай нештатной ситуации подготовлен запас стройматериалов. Для размещения населения определены пункты.

В настоящий момент идёт снижение уровня воды в крупных водоёмах на территории Удмуртии. Работы планируется завершить к 1 апреля 2022 года. Муниципальным образованиям, в частности Ижевску, рекомендовано до начала паводка расчистить русла рек от заторов.