В аэропорту Ижевска встретили первого 500-тысячного пассажира

Им оказался мальчик, летевший в Санкт-Петербург на конкурс.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска впервые с советских времён перевёз 500-тысячного пассажира.

Счастливчика выявляли во время регистрации на рейс 625 Ижевск — Санкт-Петербург в четверг, 2 декабря. В итоге их оказалось двое — Вера и Никита Изместьевы, мать и сын. Оба они жители Ижевска и летели в Северную столицу для участия в художественном конкурсе — 10-летний Никита выиграл заочный этап. Как рассказала его мама, поездка долго откладывалась из-за коронавирусных ограничений и наконец состоялась.

«Мы сейчас ещё в шоке пребываем, потому что сама поездка для нас сюрприз, она незапланированная, отменялась из-за пандемии, купили снова — и вот такая неожиданность», — говорит Вера Изместьева.

От авиакомпании счастливчикам достались ценные подарки: сертификаты на обслуживание в бизнес-классе на весь 2022 год, повышение класса обслуживания, VR-очки, а также сувениры в виде термокружки и дорожного набора. Самым масштабным призом стал сертификат на перелёт с открытой датой и направлением на любой полёт авиакомпании «Ижавиа».

С таким событием семью поздравил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников. Он сказал, что отметка в 500 тыс. пассажиров — это уже другая «весовая категория» для ижевского аэропорта, и следующая цель — это миллион пассажиров. Он также добавил, что это историческое событие, так как столь высоких показателей не было со времён СССР.

Обслуживание более 500 тыс. пассажиров в год влечёт за собой множество изменений: реконструкцию взлётно-посадочной полосы, строительство нового здания аэровокзала, обновление авиапарка — уже сейчас у компании летает один современный «Боинг», ещё один накануне приземлился в Москве и 3 декабря прилетит в Ижевск.

Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 350 тыс., в 2020 году — 290 тыс. человек. Сейчас показатели выше 2019 года на 53%. План на 2021 год — 540-550 тыс. пассажиров.

Напомним, что в 2019 году в Ижевск регулярно летали только две авиакомпании: «Ижавиа» и «Аэрофлот». В 2020 году к ним добавились «Победа» с рейсами до Москвы и «Ред Вингс» — до Екатеринбурга. В 2021 году «Победу» сменила авиакомпания «Россия», а уже 20 декабря в Удмуртию впервые прилетит самолёт авиакомпании S7 из Новосибирска.