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Прием и отправку рейсов временно отменили в аэропорту Казани

09:54, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Прием и отправку рейсов временно отменили в аэропорту Казани
09:54, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Татарстан\n#Казань\n#Нижнекамск\n#Самара\n#авиация\n#самолет\n#расписание рейсов\n#ограничения\n#Росавиация\n#аэропорты
Фото: pxhere.com
117
0

Самолеты направляют в Нижнекамск и Самару.

Казань. Татарстан. Ограничения на работу аэропорта Казани ввела Росавиация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прием и отправка воздушных судов приостановлены 3 октября с 6:00 МСК. Летевшие в Казань лайнеры из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены в Нижнекамск и Самару.

Telegram-канал Baza пишет, что в аэропорту действует режим «Ковер». Причиной могла стать опасность атаки беспилотников.

Напомним, подобные ограничения вводились в аэропорту Казани 28 августа. Тогда рейсы были временно перенаправлены в Самару. Также прием и отправку самолетов ограничивали 10 сентября.

UPD: с 7:45 МСК 3 октиября также был временно закрыт аэропорт Нижнекамска. 

09:54, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Татарстан\n#Казань\n#Нижнекамск\n#Самара\n#авиация\n#самолет\n#расписание рейсов\n#ограничения\n#Росавиация\n#аэропорты