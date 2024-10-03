Прием и отправку рейсов временно отменили в аэропорту Казани

Казань. Татарстан. Ограничения на работу аэропорта Казани ввела Росавиация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прием и отправка воздушных судов приостановлены 3 октября с 6:00 МСК. Летевшие в Казань лайнеры из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены в Нижнекамск и Самару.

Telegram-канал Baza пишет, что в аэропорту действует режим «Ковер». Причиной могла стать опасность атаки беспилотников.

Напомним, подобные ограничения вводились в аэропорту Казани 28 августа. Тогда рейсы были временно перенаправлены в Самару. Также прием и отправку самолетов ограничивали 10 сентября.

UPD: с 7:45 МСК 3 октиября также был временно закрыт аэропорт Нижнекамска.