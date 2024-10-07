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На авиашоу в Индии погибли 5 человек и пострадали 40

17:16, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На авиашоу в Индии погибли 5 человек и пострадали 40
17:16, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Индия\n#авиация\n#самолет\n#шоу\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#давка
Фото: pxhere.com
69
0

Причиной послужила давка.

Ченнаи. Индия. Ошибки в организации авиашоу в Индии стали причиной гибели пятерых зрителей. Еще 40 человек пострадали, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Indian Express.

Мероприятие проводилось в городе Ченнаи по случаю 92-й годовщины Военно-воздушных сил Индии. Желающих посмотреть на фигуры высшего пилотажа пригласили на местный пляж. Однако его вместимость оказалась недостаточной для 12 тыс. человек, пришедших на шоу, началась давка, которая привела к травмам и человеческим жертвам.

Отмечается, что неподалеку от пляжа находится стадион «Чепаук», рассчитанный на 40 тыс. зрителей. Однако организаторы по каким-то причинам выбрали иное место проведения мероприятия.

17:16, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Индия\n#авиация\n#самолет\n#шоу\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#давка