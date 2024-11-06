В США при падении самолета на автомобиль погибли 5 человек

Финикс. США. Не менее пяти человек стали жертвами авиакатастрофы в американском штате Аризона. На автомобиль упал малогабаритный самолет, пишут «Известия» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации США, легкий бизнес-джет Honda HA-420 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта в пригороде Финикса. На борту находились 5 человек. На месте инцидента вспыхнул пожар.

Все ли погибшие находились на борту воздушного судна, и были ли люди в машине, на которую упал самолет, не уточняется.