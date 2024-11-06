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В США при падении самолета на автомобиль погибли 5 человек

17:59, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США при падении самолета на автомобиль погибли 5 человек
17:59, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#США\n#авиация\n#автомобили\n#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#авиакатастрофа
Источник фото: pxhere.com
55
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Бизнес-джет Honda HA-420 упал сразу после взлета в пригороде Финикса.

Финикс. США. Не менее пяти человек стали жертвами авиакатастрофы в американском штате Аризона. На автомобиль упал малогабаритный самолет, пишут «Известия» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации США, легкий бизнес-джет Honda HA-420 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта в пригороде Финикса. На борту находились 5 человек. На месте инцидента вспыхнул пожар.

Все ли погибшие находились на борту воздушного судна, и были ли люди в машине, на которую упал самолет, не уточняется.

17:59, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#США\n#авиация\n#автомобили\n#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#авиакатастрофа