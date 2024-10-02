Основной целью ракетной атаки Ирана по Израилю стала авиабаза на юге страны

Тегеран. Иран. Ракетные войска Ирана нанесли удар по базе Военно-воздушных сил Неватим на юге Израиля. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Также вечером 1 октября ракетным атакам подверглись база Моссада и военная база Хацрим, стратегические радары и танковые части, заявил иранский генерал-майор Мохаммад Багери.

В агентстве утверждают, что авиабаза Неватим в результате ракетного удара уничтожена, в частности, из строя выведены более 20 истребителей F-35.

Кроме того, запущенные Ираном ракеты поразили газовые платформы в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.

Всего в сторону Израиля вылетело не менее 400 ракет, атаки осуществлялись сериями до 100 пусков одновременно. Взрывы были слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме.

В Иране заявили, что удары наносятся в ответ на убийство Израилем лидеров ливанской «Хезболлы», в том числе Хасана Насраллы, а также палестинского ХАМАС и одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.

Добавим, как передает RT, ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удар ракетами и артиллерией по скоплению военнослужащих ЦАХАЛ возле населенного пункта Мисгав Ам. Кроме того, бойцы движения атаковали израильскую пехоту у населенного пункта Одайсе на юге Ливана.

В Израиле пообещали в ближайшее время нанести ответный удар.