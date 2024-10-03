Число жертв атак Израиля в Ливане приблизилось к 2000 человек

Бейрут. Ливан. За год с начала обострения конфликта «Хезболлы» с Израилем в Ливане погибли 1974 человека. 127 из них – дети, передает RT со ссылкой на Al Arabiya.

Как рассказал арабскому телеканалу министр здравоохранения Ливана Фирас Абдъяд, пострадали 9 384 жителей.

Напомним, с 1 октября Израиль объявил начало сухопутной операции на территории Ливана. Целью декларировалась борьба с шиитским движением «Хезболла», боевики которой базируются на юге Ливана. В Армии обороны Израиля обещали, что вторжение ограничится этими районами. 28 сентября авиаударом по Бейруту был уничтожен лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.