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Число жертв атак Израиля в Ливане приблизилось к 2000 человек

17:44, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Число жертв атак Израиля в Ливане приблизилось к 2000 человек
17:44, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Израиль\n#Ливан\n#военные\n#террористы\n#авиация\n#ракеты\n#гибель людей\n#дети\n#трагедия\n#конфликт
Фото: pxhere.com
43
0

127 из них – дети.

Бейрут. Ливан. За год с начала обострения конфликта «Хезболлы» с Израилем в Ливане погибли 1974 человека. 127 из них – дети, передает RT со ссылкой на Al Arabiya.

Как рассказал арабскому телеканалу министр здравоохранения Ливана Фирас Абдъяд, пострадали 9 384 жителей. 

Напомним, с 1 октября Израиль объявил начало сухопутной операции на территории Ливана. Целью декларировалась борьба с шиитским движением «Хезболла», боевики которой базируются на юге Ливана. В Армии обороны Израиля обещали, что вторжение ограничится этими районами. 28 сентября авиаударом по Бейруту был уничтожен лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла. 

17:44, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Израиль\n#Ливан\n#военные\n#террористы\n#авиация\n#ракеты\n#гибель людей\n#дети\n#трагедия\n#конфликт