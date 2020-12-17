Авиакомпания «Red Wings» запустит в январе рейсы между Екатеринбургом и Ижевском

Полёты будет выполняться три дня в неделю.
Ижевск. Удмуртия. Компания «Red Wings» в январе включит в географию полётов Ижевск. об этом сообщается в группе авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».
Рейсы свяжут столицу Удмуртии с Екатеринбургом. Самолёты начнут летать с 5 января на регулярной основе: понедельник, вторник, пятница. Стоимость билета будет начинаться от 699 рублей.
Напомним, что в августе 2020 года в Ижевск начала летать авиакомпания «Победа». В декабре перевозчик отменил часть рейсов из-за новой схемы полётов.