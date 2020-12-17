Авиакомпания «Red Wings» запустит в январе рейсы между Екатеринбургом и Ижевском

Полёты будет выполняться три дня в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Red Wings» в январе включит в географию полётов Ижевск. об этом сообщается в группе авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Рейсы свяжут столицу Удмуртии с Екатеринбургом. Самолёты начнут летать с 5 января на регулярной основе: понедельник, вторник, пятница. Стоимость билета будет начинаться от 699 рублей.