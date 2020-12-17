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Авиакомпания «Red Wings» запустит в январе рейсы между Екатеринбургом и Ижевском

14:00, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
Авиакомпания «Red Wings» запустит в январе рейсы между Екатеринбургом и Ижевском
14:00, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
321
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Екатеринбург\n#самолёты
Фото: ИА "СУСАНИН"
321
0

Полёты будет выполняться три дня в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Red Wings» в январе включит в географию полётов Ижевск. об этом сообщается в группе авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».
Рейсы свяжут столицу Удмуртии с Екатеринбургом. Самолёты начнут летать с 5 января на регулярной основе: понедельник, вторник, пятница. Стоимость билета будет начинаться от 699 рублей.
Напомним, что в августе 2020 года в Ижевск начала летать авиакомпания «Победа». В декабре перевозчик отменил часть рейсов из-за новой схемы полётов.
14:00, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Екатеринбург\n#самолёты