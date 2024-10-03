В Израиле заявили о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

Газа. Сектор Газа. Председатель правительства палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха был убит 3 месяца назад в результате проведения военной операции. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Газета.ру.

Вместе с ним погибли занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС Самех ас-Сирадж, а также Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС. Все они были ликвидированы при авиаударе, уточнили израильские военные.

Издание напоминает, что в конце сентября в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммада Фахду на юге Сирии.

А 28 сентября в Бейруте был ликвидирован лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла.