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В Израиле заявили о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

15:51, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Израиле заявили о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа
15:51, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#авиация\n#гибель людей\n#терроризм\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
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Вместе с ним погибли еще двое высокопоставленных функционеров палестинского движения.

Газа. Сектор Газа. Председатель правительства палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха был убит 3 месяца назад в результате проведения военной операции. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Газета.ру.

Вместе с ним погибли занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС Самех ас-Сирадж, а также Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС. Все они были ликвидированы при авиаударе, уточнили израильские военные.

Издание напоминает, что в конце сентября в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммада Фахду на юге Сирии.

А 28 сентября в Бейруте был ликвидирован лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

15:51, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#авиация\n#гибель людей\n#терроризм\n#сектор Газа