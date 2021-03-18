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Авиакомпания «Россия» запустит в марте рейсы между Москвой и Ижевском

12:15, 18 марта, 2021
Андрей Бирюков
Авиакомпания «Россия» запустит в марте рейсы между Москвой и Ижевском
12:15, 18 марта, 2021
Андрей Бирюков
432
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#Ижевск\n#самолёты\n#Удмуртия\n#Москва
Фото: пресс-служба «России»
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Полёты будут выполняться два раза в день.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Россия» с 28 марта начнёт выполнять рейсы из Москвы в Ижевск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. 

Летать в Ижевск самолёты будут два раза в день. Вылеты из московского аэропорта Шереметьево по расписанию запланированы на 07:40 и 16:55. В пункт назначения самолёты прибудут в 10:35 и 19:45 соответственно. 

Обратные рейсы из Ижевска будут осуществляться в 11:35 и 20:45 с прибытием в Москву в 12:45 и 21:50. 

Кроме того, с апреля появится ещё один рейс: вылет из Москвы намечен на 23:25 с прибытием в Ижевск в 02:15. Обратный рейс: вылет в 03:15, прилёт в 04:20. Время местное.

Полёты будут выполняться на самолёте Sukhoi Superjet 100. Самолёты рассчитаны на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе, 75 в экономе. 

Помимо столицы Удмуртии, авиакомпания полетит в Сыктывкар и Саратов. 

Напомним, что в 2020 году в Удмуртии появились два новых авиаперевозчика: «Победа», выполняющая рейсы до Москвы и обратно, а также «Red Wings», летающие в Екатеринбург и обратно.

12:15, 18 марта, 2021
Андрей Бирюков
432
0
#Ижевск\n#самолёты\n#Удмуртия\n#Москва