Авиакомпания «Россия» запустит в марте рейсы между Москвой и Ижевском

Полёты будут выполняться два раза в день.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Россия» с 28 марта начнёт выполнять рейсы из Москвы в Ижевск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Летать в Ижевск самолёты будут два раза в день. Вылеты из московского аэропорта Шереметьево по расписанию запланированы на 07:40 и 16:55. В пункт назначения самолёты прибудут в 10:35 и 19:45 соответственно.

Обратные рейсы из Ижевска будут осуществляться в 11:35 и 20:45 с прибытием в Москву в 12:45 и 21:50.

Кроме того, с апреля появится ещё один рейс: вылет из Москвы намечен на 23:25 с прибытием в Ижевск в 02:15. Обратный рейс: вылет в 03:15, прилёт в 04:20. Время местное.

Полёты будут выполняться на самолёте Sukhoi Superjet 100. Самолёты рассчитаны на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе, 75 в экономе.

Помимо столицы Удмуртии, авиакомпания полетит в Сыктывкар и Саратов.

Напомним, что в 2020 году в Удмуртии появились два новых авиаперевозчика: «Победа», выполняющая рейсы до Москвы и обратно, а также «Red Wings», летающие в Екатеринбург и обратно.