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Депутат и бизнесмен могли погибнуть в разбившемся под Архангельском вертолете

13:31, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Депутат и бизнесмен могли погибнуть в разбившемся под Архангельском вертолете
13:31, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
243
0
#Архангельск\n#авиация\n#вертолет\n#гибель людей\n#трагедия\n#расследование\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
243
0

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело.

Бычье. Архангельская область. Частный вертолет Robinson R-44 разбился в Архангельской области. На месте крушения обнаружены тела двоих погибших, пишет «Российская газета».

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, воздушное судно направлялось из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района. При этом полет не был согласован с контролирующими органами. Фюзеляж вертолета обнаружили в лесополосе утром 27 сентября спасатели. По неподтвержденной информации, на борту могли находиться местный депутат и бизнесмен.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

13:31, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
243
0
#Архангельск\n#авиация\n#вертолет\n#гибель людей\n#трагедия\n#расследование\n#авиакатастрофа