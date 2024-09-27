Депутат и бизнесмен могли погибнуть в разбившемся под Архангельском вертолете

Бычье. Архангельская область. Частный вертолет Robinson R-44 разбился в Архангельской области. На месте крушения обнаружены тела двоих погибших, пишет «Российская газета».

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, воздушное судно направлялось из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района. При этом полет не был согласован с контролирующими органами. Фюзеляж вертолета обнаружили в лесополосе утром 27 сентября спасатели. По неподтвержденной информации, на борту могли находиться местный депутат и бизнесмен.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.