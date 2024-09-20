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Мышь заставила пилотов изменить авиарейс Осло-Малага

17:21, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мышь заставила пилотов изменить авиарейс Осло-Малага
17:21, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Норвегия\n#Испания\n#Дания\n#авиация\n#расписание\n#аэропорт\n#самолет\n#животные\n#мыши
Фото: pxhere.com
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Грызун выпрыгнул на пассажира самолета из коробки с едой.

Осло. Норвегия. Инцидент с мышью на борту самолета авиакомпании Scandinavian Airlines стал причиной внеплановой посадки лайнера. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Aviation Herald.

По данным издания, воздушное судно следовало из столицы Норвегии Осло в испанскую Малагу. После взлета прошло около часа, стюардессы начали разносить обеды в салон. Неожиданно в одной из упаковок с едой обнаружилась мышь. Грызун прыгнул на пассажира, а с него – на откидной столик.

Случившееся привело к такому переполоху, что лайнер направили в Копенгаген. Лишь через 2 с половиной часа пассажиры смогли улететь в Испанию на другом борту. Судьба мыши осталась неизвестной.

17:21, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Норвегия\n#Испания\n#Дания\n#авиация\n#расписание\n#аэропорт\n#самолет\n#животные\n#мыши