Мышь заставила пилотов изменить авиарейс Осло-Малага

Осло. Норвегия. Инцидент с мышью на борту самолета авиакомпании Scandinavian Airlines стал причиной внеплановой посадки лайнера. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Aviation Herald.

По данным издания, воздушное судно следовало из столицы Норвегии Осло в испанскую Малагу. После взлета прошло около часа, стюардессы начали разносить обеды в салон. Неожиданно в одной из упаковок с едой обнаружилась мышь. Грызун прыгнул на пассажира, а с него – на откидной столик.

Случившееся привело к такому переполоху, что лайнер направили в Копенгаген. Лишь через 2 с половиной часа пассажиры смогли улететь в Испанию на другом борту. Судьба мыши осталась неизвестной.