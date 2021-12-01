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Самолёт «Душа Удмуртии» прибудет в Россию 1 декабря

16:00, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
Самолёт «Душа Удмуртии» прибудет в Россию 1 декабря
16:00, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижавиа\n#авиация
Фото: unsplash.com
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Здесь ему предстоит пройти таможенное оформление.

Ижевск. Удмуртия. Новый «Боинг» авиакомпании «Ижавиа» прибудет в Россию 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолёт «Боинг» 737-800 вылетел из Праги — там он проходил технические процедуры. В ближайшие часы борт сядет в Москве (отследить его маршрут можно на сайте Flightradar24), где ему предстоит пройти таможенное оформление. Только после этого он отправится в Ижевск.

Напомним, ранее авиакомпания получила разрешение на эксплуатацию второго «Боинга». Лайнеру с номером VQ-BBQ присвоили название «Душа Удмуртии». Он получил фирменную ливрею в соответствии с новой концепцией, которая придерживается традиционной удмуртской семантики. Основным цветом на фюзеляже стал фиолетовый, который символизирует волшебство. 

Каждый новый «Боинг» «Ижавиа» будет иметь своё название. Всего предприятие планирует закупить ещё 6 широкофюзеляжных Boeing 737-800, которые придут на смену отечественным ЯК-42.

UPD: в 16:02 по местному времени самолёт успешно приземлился в московском аэропорту «Домодедово».

16:00, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
233
0
#Удмуртия\n#Ижавиа\n#авиация
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