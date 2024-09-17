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На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела летчика и двух пассажиров

11:56, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела летчика и двух пассажиров
11:56, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
156
0
#Амурская область\n#авиация\n#трагедия\n#гибель людей\n#спасатели\n#вертолет\n#авиакатастрофа
Фото: t.me/amursiespasateli
156
0

Воздушное судно золотодобывающей компании исчезло 16 сентября.

Зея. Амурская область. Пилот и два пассажира вертолета Robinson R-66, пропавшего в Приамурье, погибли. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили агентству в ЕДДС Зейского округа Амурской области, поисковая группа обнаружила обломки воздушного судна и тела находившихся в нем людей.

Вертолет золотодобывающей компании «Хэргу» пропал с радаров 16 сентября. В поисках участвовали около 20 человек с 7 единицами техники. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»).

Напомним, 31 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту, все они погибли

11:56, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
156
0
#Амурская область\n#авиация\n#трагедия\n#гибель людей\n#спасатели\n#вертолет\n#авиакатастрофа