На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела летчика и двух пассажиров

Зея. Амурская область. Пилот и два пассажира вертолета Robinson R-66, пропавшего в Приамурье, погибли. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили агентству в ЕДДС Зейского округа Амурской области, поисковая группа обнаружила обломки воздушного судна и тела находившихся в нем людей.

Вертолет золотодобывающей компании «Хэргу» пропал с радаров 16 сентября. В поисках участвовали около 20 человек с 7 единицами техники. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»).

Напомним, 31 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту, все они погибли.