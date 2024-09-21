Памятник маршалу авиации Фалалееву восстановили в Можгинском районе Удмуртии

Большая Уча. Удмуртия. Отреставрированный памятник маршалу авиации, Герою Советского Союза Федору Фалалееву открыли в селе Большая Уча Можгинского района Удмуртии. Об этом сообщает Союз десантников республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная церемония прошла 20 сентября. Отмечается, что активное участие в мероприятии приняли гвардейцы можгинского отделения организации. Кстати, имя маршала Фалалеева с гордостью носит Большеучинская средняя школа.

Наша справка. Федор Яковлевич Фалалеев (1899 – 1955 гг.) родился в деревне Полянская Большеучинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Можгинский район Удмуртии). Работал на Ижевском оружейном заводе, в годы революции примкнул к большевикам, воевал в Красной армии против отрядов Колчака, Врангеля и банд Махно. После Гражданской войны стал летчиком, учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Во время Великой Отечественной войны занимал различные должности в военно-воздушных силах, с 1944 года – маршал авиации. В 1942 году вел переговоры с французским генералом Эрнестом Пети о формировании авиаэскадрильи «Нормандия» (будущий авиаполк «Нормандия-Неман»). В качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования координировал действия авиации при освобождении Крыма в апреле-мае 1944 г., а затем в ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши.