Израиль атаковал с воздуха территорию Ирана

Тегеран. Иран. По территории Ирана была нанесена серия ударов со стороны Израиля. Атаки были отмечены 26 октября, передает RT.

Как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), целями стали в первую очередь заводы по производству ракет, выявленные разведкой. Отмечается, что продукция этих предприятий использовалась для запусков по еврейскому государству в течение последнего года. В атаках была задействована авиация, добавил в ЦАХАЛ.

В израильской армии подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные удары в случае новых обстрелов со стороны Ирана.

По данным американских СМИ, израильские удары наносились тремя волнами. Первая из них вывела из строя объекты иранской системы противоракетной обороны, вторая и третья были нацелены на базы размещения ракет и беспилотников, а также на военные предприятия.

Как сообщили в посольстве России в Иране, информации о пострадавших в результате обстрелов наших согражданах не поступало. Обстановка в Тегеране после завершения атак спокойная, добавили в дипмиссии.