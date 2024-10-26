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Израиль атаковал с воздуха территорию Ирана

11:56, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Израиль атаковал с воздуха территорию Ирана
11:56, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Израиль\n#Иран\n#конфликт\n#обстрел\n#авиация\n#ракеты\n#нападение\n#взрывы
Источник фото: pxhere.com
57
0

Ударам подверглись предприятия по производству ракет.

Тегеран. Иран. По территории Ирана была нанесена серия ударов со стороны Израиля. Атаки были отмечены 26 октября, передает RT.

Как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), целями стали в первую очередь заводы по производству ракет, выявленные разведкой. Отмечается, что продукция этих предприятий использовалась для запусков по еврейскому государству в течение последнего года. В атаках была задействована авиация, добавил в ЦАХАЛ.

В израильской армии подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные удары в случае новых обстрелов со стороны Ирана.

По данным американских СМИ, израильские удары наносились тремя волнами. Первая из них вывела из строя объекты иранской системы противоракетной обороны, вторая и третья были нацелены на базы размещения ракет и беспилотников, а также на военные предприятия.

Как сообщили в посольстве России в Иране, информации о пострадавших в результате обстрелов наших согражданах не поступало. Обстановка в Тегеране после завершения атак спокойная, добавили в дипмиссии.

11:56, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Израиль\n#Иран\n#конфликт\n#обстрел\n#авиация\n#ракеты\n#нападение\n#взрывы