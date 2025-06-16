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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сочи из-за непогоды задержан авиарейс в Ижевск

15:34, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сочи из-за непогоды задержан авиарейс в Ижевск
15:34, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
224
0
#Сочи\n#Ижевск\n#авиация\n#задержка рейса
224
0

Также воздушную гавань не могут покинуть ещё несколько самолётов.

Сочи. Краснодарский край. Из-за сильных ливней в аэропорту Сочи задерживаются вылеты рейсов по внутренним и международным направлениям, в том числе в Ижевск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани, сообщает ТАСС.

Задерживаются рейсы в Ижевск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Элисту, Саратов, Уфу, Самару, Новосибирск, Нижнекамск, Владикавказ, Махачкалу, Казань, а также в Дубай, Тбилиси и Батуми.

Причиной сбоев в расписании стали сильные ливни, обрушившиеся на курорт в ночь на понедельник. Из-за непогоды местные пляжи закрыты для купания, а оперативные службы усилили мониторинг водных объектов.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Сочи продлится до 17 июня. Ожидаются сильные дожди, гроза, шторм на море с волнами до 1,8 метра, а также угроза схода селевых потоков в горных районах.

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15:34, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
224
0
#Сочи\n#Ижевск\n#авиация\n#задержка рейса