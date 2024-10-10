В Калмыкии разбился самолет Як-130

Элиста. Калмыкия. Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета на территории Калмыкии. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

Пилоты катапультировались, их нашли и доставили в госпиталь. По предварительным данным, во время полета отказала техника. Окончательные выводы о причинах аварии даст по итогам расследования государственная комиссия.

Поначалу ряд СМИ сообщал, что Як-130 упал в Волгоградской области. Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел в Калмыкии.

Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Способен выполнять маневры, доступные для истребителей четвертого и пятого поколений. В боевой модификации может использоваться как легкий ударный самолет.